Le Sénégal a enregistré un nouveau record de décès liés à la Covid-19, dans la journée d’hier. En effet, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont comptabilisé, ce lundi 9 août, 31 décès sur l’ensemble du territoire national.

Selon le communiqué numéro 527 de ce mardi 10 juillet 2021 du ministère de la Santé et de l’action sociale, 336 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés la journée d’hier. Ce, sur un échantillon de 2208 tests effectués, soit un taux de positivité de 15,26 %.

Ces nouveaux tests positifs sont répartis entre 20 cas contacts suivis par les services du ministère et 316 cas issus de la transmission communautaire dont 230 cas dans la région de Dakar et 86 cas dans les autres localités du pays.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.