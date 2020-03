Couvre-feu : Les patrons de l’armée, de la gendarmerie et de la police rappellent les directives

Le général de corps aérien, Birame Diop, Chef d’état-major des armées (Cemga), le général de division, Jean Baptiste Tine,

haut commandant de la gendarmerie nationale et le contrôleur général de police, Ousmane Sy, directeur général de la police nationale, étaient, hier soir, en visite d’inspection du dispositif de sécurisation mis en place pour l’application du couvre feu décrété par le président de la République en vue d’endiguer la propagation du coronavirus.

D’après des informations obtenues par Seneweb, ils ont visité tour à tour les unités des Armées, de la gendarmerie et de la Police nationale (voir images). Ce qui qui leur a permis d’apprécier le dispositif et donner des directives pour une meilleure conduite des opérations.

Il s’agit, selon nos sources, de « rappeler les règles d’engagement et de comportements qui ont été données et de féliciter et encourager les personnels ».

À noter par ailleurs qu’il ont rendu visite au gouverneur de la région de Dakar, Al Hassane Sall avec qui ils ont également échangé sur la question.