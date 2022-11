Coupe du Monde 2022 : Le Sénégal dos au mur face au Qatar

Dos au mur après sa défaite face aux Pays-Bas (0-2) lors de la première journée, le Sénégal est dans l’ambition de s’imposer, ce vendredi (13h00 GMT) contre le Qatar, qui a également perdu son premier match du Mondial 2022 face à l’Equateur (0-2).

Pour son entrée en lice dans la compétition, le Sénégal avait fort à faire face à une sélection en forme, les Pays-Bas. Dans une rencontre ouverte, le premier but comme on s’y attendait a été crucial. Ce dernier est venu des Bataves qui ont profité d’une erreur de jugement de Mendy. Pour revenir au score, le Sénégal a pris des risques et s’est fait punir en fin de match (score final 0-2). Cette entame ratée ne doit pas remettre la qualité de jeu des « Lions » qui devrait pouvoir remporter ce match contre le Qatar.

Sur le papier, une victoire du Sénégal ne semble pas non plus mission impossible, surtout face à une faible équipe du Qatar qui connaît sa première participation au Mondial. Les protégés de Cissé ont les outils pour battre sans trembler son adversaire du jour. Mais Aliou Cissé devrait pouvoir compter sur son trio Krépin Diatta-Boulaye Dia-Ismaila Sarr pour redresser la barre.

Le champion d’Afrique en titre devrait faire parler sa supériorité lors de cette affiche et conserver ses chances pour la qualification

De son côté, pour préparer sa participation à la première Coupe du Monde de son histoire, le Qatar s’était pourtant montré très actif en remportant la Coupe d’Asie 2019, ou en se hissant en demi-finale de la Gold Cup l’an passé. Cette progression dans les résultats ne s’est pas faite ressentir lors de son entrée en lice face à l’Equateur, où les hommes de Sanchez Bas ont été dominés durant toute la rencontre par la Tri (2-0).

Groupe A : 2ème journée

vendredi 25 novembre 2022

Al- Thumama stadium de Doha

13h00 Qatar/ Sénégal

16h00 Pays-Bas / Equateur