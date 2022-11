Budget 2023: plus de 800 milliards FCFA pour l’école publique….

C’est un faut, la majorité présidentielle a trouvé le moyen de faire voter les budgets du gouvernement en se faisant, reléguer les objections des députés de l’opposition au rang de complaintes. Pourtant, si l’adoption est aisée pour les ministères, l’examen, lui, peut s’avérer difficile à vivre pour les ministres.

Ce fut le cas hier pour Cheikh Oumar Hann dont le passage devant l’hémicycle a débuté tôt le matin pour se prolonger jusque tard dans la soirée. Il ya encore que le ministre de l’éducation nationale a dû faire face à des moments particulièrement pénibles. Même si pour le député Guy Marius Sagna, il ne s’agissait en aucun cas d’humiliation. ” Je ne le dis pas pour vous humilier“, a t-il lâché durant son temps de parole. Ce, après avoir rappelé à Cheikh Oumar HAnn qu’il fut ” le corrupteur de ce qu’il est chargé de défendre aujourd’hui “.

“ Le rapport de l’Ofnac vous a épinglé pour détournements de deniers publics quand vous étiez au Coud. Lorsque vous avez pris 89 millions de FCFA pour accueillir le Président, vous avez pris cet argent de l’école publique. De la même manière que lorsque vous aviez payé un mort, vous avez pris cet argent de l’école publique“, a rappelé l’élu de Ziguinchor, pour qui, il existe un sabotage de l’école publique, laquelle perd de plus en plus de terrain face à la prolifération du privé. Pour cause, année après année, les sessions budgétaires accordent toujours un grand pourcentage du budget à la résorption des abris provisoires, à la formation des enseignants et à la dotation en matériels.

Le ministre Cheikh Oumar Hanne signale que: ” pour les abris provisoires, la résorption se fera au fur et à mesure….Le premier lot est déjà réalisé à 98%“, ” les 5000 enseignants recrutés ont permis de combler tout le déficit qui avait été noté mais, les déficits actuels sont le fruit des départs à la retraite, des décès enregistrés “, ” le déficit de tables blancs est de l’ordre de 300.000 unités, un projet est entrain d’être ficelé pour résorber ce déficit “, ” sur les daaras, un diagnostic sans complaisance doit être fait sur ces structures qui accueillent près de 700000 enfants et qui ne doivent pas être laissés en rade par le système éducatif “.

L’observateur