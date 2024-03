Coupe du Maire – Hommes 2024 : L’affiche des huitièmes de finale est connue

Les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe du Maire Messieurs de l’édition 2024 sont connues. En effet, les matchs auront lieu le mardi 26 et mercredi 27 mars prochain au stadium Marius Ndiaye. La Jeanne d’Arc détentrice du trophée remettra son titre en jeu pour cette nouvelle campagne.

Mal en point en championnat, avec un bilan de deux victoires et cinq défaites, l’USCT Port aura la lourde tâche de se mesurer à la JA, détentrice du titre et leader de la poule B, avec six victoires et un revers. L’autre match opposera aussi deux formations malades en ce début de saison. Le SIBAC, 7e (deux victoires et cinq revers), avant-dernier de la poule A, se frottera au dernier de la poule B, à savoir l’USPA, 8e, qui compte une victoire en championnat après sept journées.

L’ASFA, 7e de la poule B (deux victoires et cinq défaites), tentera de sauver sa saison avec cette compétition, en croisant une équipe de Ouakam, 8e du groupe A, très mal barrée en championnat, avec un bilan très décevant de six revers et une victoire. Le promu GBA 3e de la poule A (quatre victoires et trois revers), aura un adversaire qui sera largement à sa portée à savoir Espoir Maxi.

Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe du Maire Hommes :

Mardi 26 mars – Stadium Marius Ndiaye

14H30 : GBA – ESPOIR MAXI

19H00 : USPA – SIBAC

Mercredi 27 mars – Stadium Marius Ndiaye

17H30 : ASFA – USO

19H00 : USCT Port – JA