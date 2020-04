Bernie Sanders met un terme à sa campagne pour la présidentielle américaine

Bernie Sanders jette l’éponge. Le sénateur a annoncé mercredi à son équipe qu’il abandonnait la course à la Maison Blanche et mettait fin à sa deuxième tentative de décrocher l’investiture démocrate, après une séries de lourdes défaites face au favori des primaires Joe Biden.

Bernie Sanders n’est plus candidat à la présidentielle américaine. Le sénateur du Vermont a annoncé, mercredi 8 avril, la suspension de sa campagne dans les primaires démocrates en vue du scrutin présidentiel du 3 novembre.



Bernie Sanders✔@BernieSanders

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://www.pscp.tv/w/cVyXkDMyNzU3OTl8MW1yeG1RWmxRVnd4ec1Yy_fXXM6Jj9st36A12ZDamfAe7Cmy6M_vzHvhEt8Q …Bernie Sanders @BernieSandersToday I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on.pscp.tv182 k17:45 – 8 avr. 2020Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité57,3 k personnes parlent à ce sujet« La campagne se termine

, la lutte continue », indique son communiqué. Ses récents revers électoraux et les nombreux ralliements au candidat centriste du Parti démocrate, Joe Biden, auront eu raison de sa candidature.

Dernier rival de l’ex-vice président américain dans la course à l’investiture démocrate, il a expliqué sa décision à ses partisans dans un discours diffusé en direct sur les réseaux sociaux,

depuis sa maison de Burlington, dans le Vermont. Un discours dans lequel il a promis de travailler avec Joe Biden.

« Aujourd’hui, je félicite Joe Biden, un homme très respectable, avec qui je vais travailler pour faire avancer nos idées progressistes », a déclaré le sénateur âgé de 78 ans.



Joe Biden appelle au rassemblement

Tout en reconnaissant que « Joe Biden sera le candidat choisi » par les démocrates pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre, Bernie Sanders a annoncé qu’il resterait en lice dans les primaires restantes, afin d’accumuler plus de délégués qui lui permettront « d’exercer une influence significative sur le programme du parti » lors de la convention démocrate, en août.



La campagne se termine, la lutte continue », indique son communiqué. Ses récents revers électoraux et les nombreux ralliements au candidat centriste du Parti démocrate, Joe Biden, auront eu raison de sa candidature.

Dernier rival de l’ex-vice président américain dans la course à l’investiture démocrate, il a expliqué sa décision à ses partisans dans un discours diffusé en direct sur les réseaux sociaux,

depuis sa maison de Burlington, dans le Vermont. Un discours dans lequel il a promis de travailler avec Joe Biden.

« Aujourd’hui, je félicite Joe Biden, un homme très respectable, avec qui je vais travailler pour faire avancer nos idées progressistes », a déclaré le sénateur âgé de 78 ans.

Joe Biden appelle au rassemblement



Tout en reconnaissant que « Joe Biden sera le candidat choisi » par les démocrates pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre, Bernie Sanders a annoncé qu’il resterait en lice dans les primaires restantes, afin d’accumuler plus de délégués qui lui permettront « d’exercer une influence significative sur le programme du parti » lors de la convention démocrate, en août.



Joe Biden✔@JoeBiden · 6 h En réponse à @JoeBiden

We know how hard this is. You have put the interest of the nation – and the need to defeat Donald Trump – above all else. And for that we’re grateful. But we want you to know: we’ll be reaching out. You’ll be heard by me. As you say: Not me, Us.

Joe Biden✔@JoeBiden

And to Bernie’s supporters: I know that I need to earn your votes. And I know that might take time. But I want you to know that I see you, I hear you, and I understand the urgency of this moment. I hope you’ll join us. You’re more than welcome: You’re needed.36,4 k18:14 – 8 avr. 2020Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité13,3 k personnes parlent à ce sujet

De son côté, peu après le discours de Bernie Sanders, l’ancien vice-président Joe Biden a tendu la main aux partisans de son ancien rival, prenant acte des tensions réelles entre les deux camps.

« Je sais que je dois gagner vos voix. Et je sais que cela pourra prendre du temps. Mais je veux que vous sachiez que je vous vois, que je vous entends, que je comprends le sentiment d’urgence qui vous anime », a-t-il tweeté.

« J’espère que vous nous rejoindrez. Nous avons besoin de vous! », a-t-il ajouté.