Des armes et des cartouches saisies :Un beau coup de filet des policiers

La présence de la police nationale dans toute la ville de Dakar est bien une réalité . En effet il n’ ya pas un coin ou recoin de la cité qui se soit l’objet d’attention des forces de sécurité. D’où la réduction considérable de l’insécurité.

Pour mettre la main sur un individu en possession illégale d’une arme à feu, et résidant à la décharge de Mbeubeuss, les hommes du commissariat de Malika ont infiltrés des travailleurs de la dite décharge . La stratégie des policier a été payante puisqu’ils sont tombés sur une niches d’armes à feu , d’armes artisanales et d’armes blanches . Soupçonnant que quelque chose se préparait avec ces armes ,la police a procédé à l’arrestation de deux personnes établis sur les lieux

Des armes saisies

Elle a ainsi a saisi un revolver de couleur argentée , un fusil artisanal ,une arme à poing non approvisionnée , trois cartouches de calibres 32, deux haches et trois couteaux . Une enquête est ouverte aux fins d’y voir plus clair sur la provenance des armes et sur l’activité de leurs détenteurs. A noter que l’Afrique de l’Ouest n’est pas en mesure de produire ses propres armes, ce qui implique que la plupart des armes en circulation ont leur origine hors de la sous-région. Pour rappel au mois de Fevrier dernier les hommes en bleu ont découvert un véritable arsenal de guerre chez un français : deux fusils de haute portée, deux calibres 22 ainsi que plusieurs munitions. Le plus cocasse, c’est que le Français n’avait aucune autorisation.