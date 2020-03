Me Pape Leyti Ndiaye, bâtonnier :  » Nous sommes en crise »

Les avocats engagent la bataille contre la propagation du coronavirus. Ainsi, ils ont fait, ce mercredi, des dons de gels au tribunal hors classe de Dakar.

Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Pape Léïty Ndiaye a déclaré devant le juge Demba Kandji: « Aujourd’hui, il y a une réalité que personne ne peut plus occulter. C’est que nous sommes en crise. Je pense que dire qu’on est en guerre ce n’est pas exagéré. Lorsqu’une nation est en guerre, tous ses citoyens sont interpellés. Le barreau a un rôle naturel de vigile en toutes les matières qui concernent les droits humains dont le plus fondamental c’est le droit à la vie ».

Il ajoute : » Conscients de nos responsabilités, nous avons pensé que c’était de notre devoir d’appuyer l’Etat dans l’effort qu’il mène actuellement pour sécuriser les citoyens. Nous avons entrepris de remettre aux autorités judiciaires des gels hydroalcooliques et des masques pour aider à protéger les acteurs judiciaires en présence du procureur général ».Par ailleurs, l’avocat a annoncé que le milieu carcéral va être servi. « Nous allons faire le même geste en direction de l’administration pénitentiaire parce que nous comptons nous y rendre. Je précise que les autres cours d’appel du Sénégal recevront une dotation pour faire face à la maladie ».