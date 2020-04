Coronavirus au Sénégal : 66 nouveaux cas positifs, 1 patient en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a décidé d’augmenter le nombre de tests liés au coronavirus par jour. Ce vendredi 24 avril, 528 prélèvements ont été réalisés. Du coup, 66 nouveaux malades ont été déclarés. Le Sénégal vient, ainsi, de franchir la barre des 500 cas confirmés au Covid-19.

L’épidémie du coronavirus progresse au Sénégal. Ministre de la Santé et de l’Action, Abdoulaye Diouf Sarr a fait la situation du jour de cette pandémie dans le pays, ce vendredi 24 avril. Il a déclaré que sur 528 tests effectués, 66 sont revenus positifs d’après les résultats des examens virologiques.

Un cas grave signalé en réanimation

Il s’agit, indique le ministre, de 61 cas contacts suivis par les services du ministère et de 5 issus de la transmission communautaire. Ces cas communautaires viennent de la Médina (1), Touba (2), Mbacké (1) et Pout (1).

Dans le communiqué numéro 54 rendu public, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé que 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs donc guéris. Cependant, Abdoulaye Diouf Sarr a confié que depuis ce matin, un cas grave est signalé et il est actuellement en réanimation. Sinon, poursuit-il, l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

4 des 5 cas communautaires du jour sont des commerçants

Le ministre de la Santé, en analysant les données sur les transmissions communautaires, a fait remarquer que les commerçants font partie des personnes les plus exposées. A l’en croire, sur les 5 cas communautaires, 4 sont des commerçants. Ainsi, il a insisté sur le port systématique de masques dans les lieux publics conformément à l’arrêté du ministère de l’Intérieur. « Les mesures d’interdiction de déplacements inter-région ne sont pas rigoureusement respectés par les Sénégalais. Cette attitude au-delà d’exposer les auteurs à la maladie, favorise la propagation du virus. Dans la cadre de la détection des cas, j’ai demandé à mes services d’augmenter le nombre de prélèvements effectués par jour afin de permettre l’identification d’un maximum de porteurs asymtomatiques », a déploré Abdoulaye Diouf Sarr. Qui, a en profité pour encourager le personnel de la Santé. Sur ce, il dira : « J’ai demandé à mes service un renforcement continu des moyens du personnel de santé ».

La barre des 500 cas dépassée au Sénégal

Le Sénégal compte, 545 cas confirmés au Covid-19 par tests à ce jour, avec 262 personnes guéries, 6 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 276 patients suivis dans les hôpitaux.

Avec la montée des cas issus de la transmission communautaire, le ministère de la Santé a demandé aux populations de respecter les mesures de protection individuelle et collective.