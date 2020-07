Conversation téléphonique : Ahmeth Khalifa Niass dévoile le contenu de sa discussion avec Karim Xrum Xax

Le religieux et homme politique Ahmeth Khalifa Niass a donné des nouvelles d’Abdou Karim Guèye alias «Karim Xrum Xax». Ce, après une conversation téléphonique avec l’activiste.

Dans un communiqué du Bureau de presse du palais Ahmadyana, Ahmeth Khalifa a fait savoir que le membre du mouvement Nittu Deugg, qu’il appelle affectueusement «mon fils», lui rappelle son enfance.

Quand il avait son âge, Khalifa Niass a passé un séjour dans les geôles de Rebeuss avec son défunt frère Sidy Lamine Niass. «A cette époque, on avait brûlé le drapeau français. On a vraiment malmené l’État. Aujourd’hui que c’est son tour, on ne va pas le laisser seul», dit-il.

«L’Administration pénitentiaire, arguant la Covid-19 pour interdire les visites, j’ai pu obtenir l’exception de parler à mon fils au téléphone. Il a un bon moral. Quand on est renforcé de l’intérieur, on ne faiblit pas. Bientôt, il aura terminé de purger la peine pour laquelle il a été condamné. Il a même la possibilité, quand ses avocats le demandent, d’obtenir une remise de peine. Car si on a purgé la moitié de sa peine et qu’on s’est bien conduit, on y a droit», explique Ahmeth Khalifa.

En outre, il informe l’opinion nationale et internationale que «Karim Xrum Xax est en bonne santé. Nous attendrons sa sortie de prison de pied ferme. Je le considère comme mon propre fils. Je le défendrai toute ma vie. Je le renforcerai, parce que pour moi, c’est le Ahmed Khalifa Niass d’hier».