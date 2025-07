Contribution : La situation dans la presse au Sénégal m’inquiète (Par Souveibou SAGNA)

Depuis quelque temps, je ressens une inquiétude profonde face à l’évolution de la presse au Sénégal. En tant que journaliste et communicant, mais surtout en tant qu’acteur engagé du secteur, je ne peux rester silencieux devant certains dérèglements qui menacent la crédibilité, la responsabilité et la dignité de notre noble métier.

Le journalisme, tel que nous l’avons appris, repose sur des principes fondamentaux : la recherche de la vérité, la rigueur dans le traitement de l’information, l’impartialité, le respect des sources et des faits. Malheureusement, ces piliers semblent de plus en plus fragiles dans un paysage médiatique dominé par la course au buzz, l’émotion instantanée et les intérêts partisans.

Aujourd’hui, certains médias deviennent des tribunaux populaires, où l’on juge sans preuve, où l’on condamne sans contradiction, où la parole est souvent donnée à la sensation plutôt qu’à la réflexion. La frontière entre information et opinion se brouille. L’éthique, censée guider notre plume et notre micro, est parfois reléguée au second plan au profit du sensationnalisme.

Je suis préoccupé par cette banalisation de la désinformation. Je suis troublé par le fait que de jeunes journalistes soient parfois laissés sans encadrement, sans formation continue, livrés à eux-mêmes dans un environnement compétitif et numérique qui les pousse à publier avant de vérifier. Ce n’est pas ainsi que l’on forme les citoyens, ce n’est pas ainsi que l’on construit une démocratie solide.

La presse est le miroir d’une société. Si ce miroir est déformé, flou ou brisé, c’est toute la société qui en souffre. Nous avons donc un devoir collectif de vigilance, de rigueur et de responsabilité

Je lance un appel à mes confrères et consœurs : remettons les principes du journalisme au centre de notre métier. Formons, corrigeons, exigeons. Revalorisons l’éthique.

Redonnons du sens à l’information. Car ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons mériter à nouveau la confiance des citoyens.