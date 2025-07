BFEM 2025 : les épreuves du second tour programmées pour ce mercredi 23 juillet

Alors que la publication des résultats du premier tour du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM), session 2025, se poursuit, la Direction des Examens et Concours (DEC) a officialisé la tenue du second tour.

Dans un communiqué publié ce lundi 21 juillet, le directeur des Examens et Concours, Papa Baba Diassé, a précisé : « Les épreuves du second groupe se dérouleront le mercredi 23 juillet 2025, à partir de 7h30, sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’en Gambie et en Arabie Saoudite. »

Diassé a également appelé les Inspecteurs d’Académie à « mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette phase décisive de l’examen ».