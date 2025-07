Affaire “Kocc Barma” : ses téléphones ont parlé, l’enquête s’accélère

Une enquête menée par les forces de l’ordre a permis de mettre à jour un système présumé de chantage numérique impliquant El Hadji Babacar Dioum, connu sous le pseudonyme “Kocc Barma”. Selon les révélations du journal Libération, les enquêteurs ont saisi un ordinateur contenant exactement 9000 fichiers structurés.

Certains de ces fichiers portent la mention « Paid, not to publish », ce qui, d’après le journal, correspond à la liste des victimes ayant versé de l’argent pour empêcher la diffusion de leurs contenus intimes. Libération précise que certaines personnes auraient payé jusqu’à 2 millions de francs CFA, tandis qu’une autre transaction mentionnée s’élève à 9668 euros.

Toujours d’après Libération, entre 2017 et 2025, le compte bancaire d’El Hadji Babacar Dioum aurait reçu 50,428 millions de FCFA de la part de présumés complices activement recherchés par les autorités. La plateforme Exoclick aurait également versé 43 millions de FCFA sur ce même compte, selon les informations publiées.

Les enquêteurs auraient également découvert un fichier intitulé « Newgirl » regroupant 491 vidéos et photos sexuelles de différentes cibles, ainsi qu’un autre fichier dénommé « Nouveau dossier » contenant 21 fichiers supplémentaires.

Lors de la perquisition de son domicile à Ngor, les policiers ont découvert une fausse plaque indiquant « Section des accidents » et de faux carnets de vaccination. D’autres éléments retrouvés comprennent un brouilleur de signal et un scanner d’empreintes digitales.

Libération rapporte également que certains fonds auraient été blanchis via une société de vente de véhicules et un restaurant dénommé « Eddy’s ». Les enquêteurs s’interrogent sur une éventuelle association de malfaiteurs, cybercriminalité et extorsion en bande organisée.