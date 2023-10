Remaniement du gouvernement : quatre postes vacants qui font saliver

Le remaniement du gouvernement va laisser 4 postes qui feront saliver plus d’un dans d’autres stations de l’État.

Quatre postes, laissés vacants par des entrants, devraient susciter les convoitises il s’agit de : les directions du Fongip et de la Sonacos ainsi que les postes de président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar et de questeur de l’Assemblée nationale.

Les deux premiers sont jusque-là occupées, respectivement, par Thérèse Faye et Modou Diagne Fada, nommés ministres. Les seconds avaient comme titulaires Me Oumar Youm et Daouda Dia, qui ont également intégré le gouvernement.

L’annonce des noms de leurs remplaçants ne devrait pas tarder.