Ce samedi, c’était au tour de Khalifa Sall de voir ses parrainages vérifiés par le Conseil constitutionnel. Son mandataire, Idrissa Diallo, a indiqué qu’au terme de l’exercice, ce sont plus de 57 000 de leurs parrainages, dans 8 régions, qui ont été validés.

« On a fait ce qu’on peut même si les conditions n’étaient pas réunies. On avait voulu avoir toutes les informations par rapport à ceux qui nous ont précédés. Car on nous compare par rapport à un référentiel. Nous avons déposé 66 820 parrainages et on a validé plus de 57 000 dans 8 régions. Globalement, on a passé le parrainage, même si non a invalidé plus de 9000 signatures », a indiqué le mandataire de Khalifa Sall.

Pour les doublons, M. Diallo estime que la loi doit s’appliquer: « Il faut qu’on sache ceux qui ont parrainé deux fois pour savoir s’ils l’ont fait volontairement. Car ils n’ont pas à saboter le travail des candidats. Et le conseil constitutionnel nous a demandé de revenir le lundi pour avoir les procès-verbaux pour avoir d’éventuelles informations », dit-il.