Découverte: Confessions intimes de Bathie Massamba de la Série Karma

Ousmane Ba, vous êtes devenu célèbre grâce à votre rôle dans la série «Karma». Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ?

Je suis né en 1989, dans la banlieue dakaroise, à Yeumbeul où j’ai fait presque toutes mes humanités. J’habite actuellement à Fass-Mbao. Je suis le cadet de ma famille. Enfant, j’étais une personne très calme, contrairement aux jeunes garçons de mon âge. J’étais toujours dans mon coin et je ne cherchais de problèmes à personne. J’ai fréquenté l’école, mais je me suis arrêté en classe de Seconde à cause de ma passion pour le football.

Pourquoi votre rêve de devenir footballeur n’a-t-il pas abouti ?

J’ai eu à fréquenter quelques écoles de foot dans mon quartier. Par la suite, j’ai joué aux Navétanes à l’Asc Fass-Mbao, puis je me suis professionnalisé à l’As Douanes, section Cadet. J’avais du talent, j’avais même proposé à mes parents de m’emmener en Europe afin d’y poursuivre ma carrière, mais les choses tardaient à se concrétiser. C’est comme cela que, je me suis finalement résigné à faire autre chose. Le temps ne jouait plus en ma faveur, j’étais en train de prendre de l’âge.

Après avoir mis fin à ma carrière de footballeur, je me suis tourné vers les petits métiers, histoire de ne pas rester les bras croisés. Cela a fini par porter ses fruits. J’ai été gardien de nuit. Je travaillais avec d’énormes risques, 6 jours sur 7, alors que je n’avais qu’un salaire de 45 mille FCFA par mois. J’ai également travaillé dans une usine de pesticides avec tous les risques que cela comportait pour ma santé. J’ai été aussi «Boudjoumane», je faisais le tri dans les ordures que je revendais avant de devenir pompiste dans des stations d’essence à Touba et Thiès.

Comment êtes-vous entré dans le cinéma ?

Tout a commencé par mon intégration à Marodi qui a été diligentée par une des amis de ma mère, à sa demande. Cette dernière est la tante du directeur de Marodi, Massamba Ndour. Celle-ci lui a proposé mon profil et il m’a appelé le jour même pour me dire de passer à Marodi. Après un entretien, j’ai intégré l’équipe en tant que technicien lumière. Le lendemain, je suis parti pour le tournage de la série «Ninki Nanka». Chemin faisant, j’ai commencé à me familiariser avec les rouages du métier. Et à force d’être derrière les caméras, j’ai pris goût à l’acting.

Ma première apparition à l’écran s’est faite de façon fortuite. Un jour, alors que je faisais partie de la production de la série «Ninki Nanka», il y avait un rôle qu’on devait interpréter, mais il n’y avait personne pour le faire. C’est comme ça que le réalisateur m’a demandé si je pouvais le faire. J’ai répondu par l’affirmative, car beaucoup d’acteurs tels qu’Ibrahima Mbaye Thié et Rokhaya Niang, me disaient que j’avais un énorme potentiel. J’ai décidé alors de franchir le cap et de réveiller l’acteur qui sommeillait en moi. J’ai saisi ma chance.

Comment vous vous êtes senti, la première fois que les caméras se sont braquées sur vous ? La première fois que les caméras se sont braquées sur moi, j’ai totalement paniqué. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Le réalisateur m’a rappelé et m’a remis en confiance. Il m’a donné des conseils que j’ai appliqués à la lettre. Quand je suis retourné sur le plateau, j’étais revigoré. Je me suis donné à fond. Après les rôles de figurants, j’ai eu mon véritable rôle d’acteur dans la série «Karma».

Pouvez-vous revenir sur votre rôle dans la série «Karma» ?

Dans Karma, j’incarne le rôle de Bathie Massamba. Pourtant au début, ce rôle n’était pas prévu dans la série. Mais, quand le réalisateur de «Karma» m’a vu à Marodi, il est parti voir Mass Ndour et lui a dit qu’il voulait faire de moi un acteur. Il avait d’autres projets pour moi, mais entre-temps, le personnage du «Baye Fall» civilisé est venu et cela me correspondait parfaitement. Quand il m’a vu avec mes bracelets, les colliers que j’avais autour du cou, mon accoutrement typiquement «Baye Fall», il a réalisé que j’étais parfait pour ce rôle.

En interprétant ce rôle, vous attendiez-vous à un tel succès ?

Oui ! Je m’y attendais. D’ailleurs, avant d’interpréter le rôle, le réalisateur m’avait prévenu du succès fulgurant du personnage. C’est la raison pour laquelle, le succès ne m’est pas monté à la tête, car je m’y étais préparé. Le cinéma m’a beaucoup apporté dans la vie. Beaucoup de portes qui m’étaient fermées, me sont maintenant ouvertes. La preuve, cette série m’a permis de rencontrer et de tisser des liens avec mon marabout Serigne Abdou Karim Mbacké. Je n’ai plus de sens interdit dans sa maison.

Qu’est-ce qui différencie Bathie Massamba à Ousmane Ba ?

Bathie Massamba et Ousmane Ba sont deux personnes identiques. Ousmane Ba est un «Baye Fall» dans l’âme, tout comme Bathie Massamba. Je passe tout mon temps libre à Touba. J’y vais pour le Magal, le Gamou, le Laylatoul Khadr… Touba est comme ma seconde maison. D’ailleurs, j’y ai passé cinq ans de ma vie en étant pompiste. Néanmoins, la différence entre les deux personnages réside dans le fait qu’Ousmane Ba est une personne très impulsive, contrairement à Bathie Massamba qui laisse tout passer et règle les choses dans la diplomatie. Moi, je ne supporte pas qu’on me prenne de haut.

Dans la série, vous êtes un homme de principe, pieux, avec des valeurs. L’êtes -vous également dans la réalité ?

Je suis tout à fait comme ça. Je suis un Mouride Sadikh. Je suis une personne qui déteste l’injustice. Je suis Peulh et j’ai reçu une éducation stricte. Mes parents sont très regardants sur mes sorties et autres. Je ne sors pas sans les aviser, même si je suis majeur. Quand il fait tard et que je ne suis pas encore rentré à la maison, ils m’appellent pour me situer ou me demander de prendre un taxi et de rentrer à la maison. Dans la même veine, ils m’ont donné une éducation religieuse et m’ont guidé sur le droit chemin. Je ne rate pas les heures de prières, ma mère est du genre à te mettre la pression et à te réveiller à l’aube pour prier…

Comment vivez-vous votre succès ?

Je le vis le plus naturellement possible. Je reste le même homme. Lorsque je ne travaille pas les week-ends, je ne sors pas de chez moi. Je préfère tenir compagnie à mon père qui est mon grand ami et faire du thé pour lui. Le reste du temps, quand je sors de la maison, certains me demandent de mettre un masque ou des lunettes de soleil pour passer inaperçu dans la rue. Mais, je ne m’encombre pas de tout cela.

Bathie Massamba, malgré le succès, reste un rôle comme un autre. Un jour ou l’autre, ça va se terminer. Les fans qui m’adulent sont ma force. C’est un réel plaisir pour moi de composer avec eux et de leur rendre toute cette passion qu’ils me vouent. Quand on m’interpelle dans la rue, je m’arrête et je leur parle sans gêne et la vie continue. Sur les réseaux sociaux, je réponds automatiquement aux messages. On me prête beaucoup de faux comptes avec des milliers d’abonnés. Certains se permettent même d’utiliser mon nom pour faire des entourloupes, demander de l’argent… Ce qui est dommage !

Quid des jeunes-filles ? Elles ne doivent pas vous lâcher d’une semelle, au regard des commentaires et publications enflammés sur les réseaux sociaux ?

Elles sont adorables, les jeunes filles, ce sont mes amies. Je m’arrange pour ne pas les décevoir, en les ménageant du mieux que je peux. Je discute avec elles au téléphone sans problèmes.

Recevez-vous des avances des fans ?

Bien entendu ! Cela arrive très souvent d’ailleurs. Je prends le temps de les écouter. Le seul hic, c’est qu’actuellement, je ne peux pas savoir si elles sont juste intéressées par ma personne ou par ma célébrité. C’est pourquoi, je préfère faire focus sur ma carrière, travailler dur pour pouvoir prendre soin de mes parents. Je peux dire que je suis en train de procéder à un casting pour le moment. Je leur parle à toutes, sans aucun engagement, en attendant de trouver la bonne personne.

Effectivement, je suis libre, mais pris et épris de mon boulot. Le domaine dans lequel je suis, exige beaucoup de sacrifices, de temps et d’énergie. Je ne peux pas m’engager dans une relation et ne rien avoir à offrir à celle qui partagera ma vie. J’ai été marié, avant tous ces événements, à une merveilleuse femme. Malheureusement, notre union s’est soldée par un divorce, c’était écrit. Nous sommes passés par toutes sortes de péripéties et nous avons été ensemble longtemps, avant de nous marier. Durant notre mariage, je n’avais pas trop les moyens, malgré tout, elle m’a beaucoup soutenu. Nous avons eu une petite fille de 5 ans, elle a même joué un rôle de figurante dans «Karma». C’était la scène où Anna Eva jouait avec deux petites filles et Malika leur a demandé de rentrer chez elles. C’était l’une des fillettes.

Pensez-vous à vous remarier ?

Je ne pense pas que ce soit de sitôt. Pour l’instant, ce qui m’importe le plus, c’est ma carrière. Faire mon maximum pour aller le plus loin possible et bien gagner ma vie.

Comment doit être la femme de vos rêves ?

Rien de bien compliqué. Elle doit être posée, calme, croyante, vertueuse, respectueuse, sachant filtrer le café-Touba. Je suis un homme très agréable à vivre et je n’ai pas trop d’exigences. Cela ne me dérange même pas de faire la cuisine, le linge, le repassage, de donner le bain à mes enfants ou le ménage pour mon épouse.

Vous êtes jeune, est-ce que vous profitez de la vie comme vos semblables ?

Je suis comme tous les jeunes, je profite de la vie. Seulement, mes plaisirs à moi se résument à être en compagnie des miens, de mes amis, devant les trois normaux (Thé), un match à la télévision, au terrain de foot. Quelques rares fois, il m’arrive de sortir décompresser à la plage, au restaurant ou au manège avec ma fille. Je ne suis jamais allé en boîte de nuit de ma vie. La première fois que je suis allé à un concert, c’était à Dakar Aréna (Diamniadio), le récent show de Youssou Ndour. J’y suis parti parce que nous, les acteurs de «Karma», étions tenus d’y aller. Je n’ai même pas dansé, je suis resté de marbre et cela avait surpris tout le monde.

Envisagez-vous de prospérer dans le cinéma et de participer à d’autres productions ?

C’est mon souhait le plus ardent. J’envisage d’aller très loin. J’ai trouvé pleins d’acteurs qui ont des talents monstres, mais je compte encore plus m’imposer à travers d’autres productions. Et pourquoi pas mener une carrière à l’international !

Allez-vous continuer à allier la technique et l’acting ?

Bien sûr ! J’ai commencé par la technique et c’est de là que tout est parti. J’ai pu gravir un autre palier et j’en suis très fier. Cela ne veut pas, pour autant, dire que je vais lâcher mon métier de technicien. Je veux pouvoir allier les deux, aussi longtemps que je le pourrais…

