Condamnation de Sonko : « La décision du juge est illégale et arbitraire » (Fatou Blondin)

« Instruction pour viol et menaces de morts et verdict pour corruption de jeunesse. Le juge a fait une substitution de fait et de droit. Ce chef d’inculpation n’a pas de base légale et n’a été retenu que le jour du verdict => la décision du juge est illégale et arbitraire », a twitté Mme Diop.

Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.