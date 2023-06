Affaire Sweet Beauty : Adji Sarr insatisfaite du verdict de la chambre criminelle

La partie civile n’est pas totalement satisfaite du verdict de la chambre criminelle. Adji Sarr , la plaignante de cette affaire, était en larmes à l’acquittement de Ousmane Sonko pour viols et menace de mort.

« Ma cliente , tout comme moi, n’est pas satisfaite totalement, elle aurait voulu une condamnation de M. Ousmane Sono à la peine attendue dès lors que le contact sexuel n’est pas rejeté » a dit Me El hadji Diouf.

L’avocat de Adji Sarr rappelle que Ousmane Sonko est condamné pour corruption de la jeunesse.

« Quand on abuse de la jeunesse d’une fille pour coucher avec elle, c’est presque un viol . Si on fait étalage de sa puissance devant une jeune fille pour accéder à ses parties intimes, c’est comme un viol » a expliqué Me Diouf.