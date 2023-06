Mbour: Lutte contre la faim dans le monde rural : L’Eglise protestante invite les populations à aller cultiver la terre

Si on ne parle pas de famine, l’insécurité alimentaire sévit dans une partie du monde rural. Selon l’Eglise protestante de Mbour, il faut davantage investir sur l’agriculture pour éloigner ces menaces des populations.

Par Alioune Badara CISS – L’Eglise protestante de Mbour a célébré la Journée internationale de la faim pour apporter son soutien aux personnes démunies. Selon Dr Opala, pasteur à la mission Jésus Agi de Mbour, «ce qui guide nos actions, c’est de voir les gens sortir de la pauvreté mais également de la souffrance. Pour ce faire, nous travaillons beaucoup dans les villages. Le monde rural, il faut le dire, rencontre une situation difficile, et nous ne pouvons pas passer outre cela».

Ainsi, pour éliminer la faim au niveau du monde rural, il a invité les populations à investir dans le travail de la terre. «Dieu a béni le Sénégal avec une bonne terre, partout on peut cultiver. Donc on encourage les gens à aller vers l’agriculture. D’ailleurs, nous les poussons pour qu’ils travaillent le sol, et Dieu va les bénir et subvenir aux besoins de leurs familles. C’est pourquoi nous les aidons aussi à avoir des puits pour avoir de l’eau», a soutenu le pasteur de l’Eglise Jésus Agi de Mbour.

Le pasteur s’est dit convaincu que l’agriculture peut régler définitivement la faim au Sénégal, mais il faudra au préalable régler certaines questions. «Ce qui manque souvent, c’est la semence, même si la pluie est un peu capricieuse. Il faudra aussi évoluer vers l’agriculture mécanique, avec des outils comme le tracteur. Les gens veulent aller plus loin, ils ont des hectares, mais avec la semence qu’on leur donne, ils ne peuvent pas aller plus loin que cela.» Ainsi, il a souligné qu’en plus d’inciter les populations, surtout rurales, à aller cultiver la terre pour lutter contre la faim, il a précisé qu’avant beaucoup d’actions ont été réalisées pour accompagner, atténuer les formes de misère chez les communautés. «Pendant le Covid-19, nous avons distribué plus de 21 tonnes de riz dans le monde rural, du sucre, du savon et de l’huile. Cette aide était également destinée aux veuves et aux orphelins. Ces dons ne sont pas destinés uniquement aux chrétiens, mais aussi aux musulmans. Parce que nous sommes dans le même pays et nous avons les mêmes soucis», a précisé Dr Opala.

L’Eglise évangélique de Mbour a mis à profit cette journée qui coïncide avec la Pentecôte qui consacre la naissance de l’Eglise. C’est pourquoi, ajoute-t-il, «nous prônons l’amour, et le jour où l’Eglise est née qui est la Pentecôte, les actions que l’Eglise a posées, c’était de s’occuper des pauvres et des veuves de leur communauté, et les gens vendaient leurs biens et leurs propriétés et venaient en aide aux nécessiteux. C’est pourquoi nous avons organisé cette journée pour aider les populations démunies».