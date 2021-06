Le Conseil pour l’observatoire des règles d’éthique et de déontologie dans les Médias s’est prononcé sur le traitement de l’information fait par des sites et journaux de l’affaire du viol présumé qui vaut à Souleymane Sidy Seck, le fils de Cheikh Yérim Seck, son placement sous mandat de dépôt. Et les gendarmes de la presse n’ont pas fait dans la dentelle pour montrer du doigt les tares de Léral et compagnie qui, pour défendre le fils de l’un des leurs, n’ont pas hésité à vilipender la victime. Et à violer son droit à l’anonymat que lui confère la loi. Voici in extenso le communiqué du Cored.

Dans le traitement relatif à l’affaire de présumé viol impliquant le lycéen Souleymane Seck et une de ses camarades, le CORED – Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias- a constaté que des médias ont révélé l’identité de la présumée victime désignée jusqu’ici sous le prénom de Louise. Le site leral.net a même publié ses photos sans aucun floutage ou filtre. Or, il s’agit là d’une atteinte grave et manifeste à la vie privée d’une personne, mineure de surcroit (Article 17 du Code de la presse).

Le CORED appelle les médias à l’exercice d’un journalisme responsable, c’est-à-dire pratiqué dans le cadre du respect des règles éthiques et déontologiques, loin des clichés de la presse à scandale qui cherche à s’immiscer dans la vie privée des gens. La vie privée couvre l’intégrité physique et psychologique d’une personne ainsi que de multiples aspects de son identité, son droit à l’image, sa réputation, les informations relatives à sa situation médicale, à l’adresse de son domicile, à sa paternité, à ses activités sexuelles, etc.

La diffusion de ces informations est donc contraire à l’éthique et à la déontologie journalistiques. Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias rappelle aux journalistes que le respect de la vie privée, est un aspect fondamental dans l’exercice du journalisme.

Le Président du CORED

Mamadou THIOR

Contact presse : Samba Dialimpa BADJI, chargé de com 77 538 71 75

Ousmane Ibrahima DIA, S.G 77 511 27 73