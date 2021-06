DIC : “Boy Djiné” auditionné pour une affaire de cambriolage en Gambie

Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » fait de nouveau parler de lui. Cette-fois ci, il ne s’agit pas d’une évasion, mais plutôt d’une audition. Selon Lasnews, le célèbre prisonnier est dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Selon nos confrères, Boy Djiné est entendu dans une sombre affaire de cambriolage, perpétré en territoire gambien.

Cambriolage en Gambie

Baye Modou Fall aurait cambriolé le magasin d’un commerçant répondant au nom de Walid Bourgi. Dans ce coup, il a bénéficié de l’aide d’un complice, Dame Sy. Appréhendé par la gendarmerie, ce dernier a été présenté au propriétaire du magasin qui n’a pas tardé à le reconnaître. Le préjudice est estimé à 17 000.000 Dalassis, en plus des bijoux en or et en argent.

Toujours d’après Lasnews, c’est le Procureur général en personne qui a eu à saisir la Division des investigations criminelles (DIC) pour mettre la machine en branle.