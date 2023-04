Commémoration du 17 avril 2023 : Serigne Saliou Thioune exprime sa joie pour la réussite de l’événement

Cette fête de commémoration, qui correspond à la 77ème édition (1946-2023), a mobilisé des milliers et des milliers de disciples venus des quatre coins du pays et d’ailleurs. Hommes, femmes, jeunes, adultes et vieillards, tous ont fait le déplacement au fief de leur vénéré marabout à Madinatoul Salam pour donner un cachet spécial à ce grand rendez-vous festif et religieux. En effet, au cours de ce “Thiant”Serigne Saliou, le guide des Thiantacounes a reçu le “Ziar” de tous ses disciples. Ici, pendant plus de quatre tours d’horloge (de 00h à 04h du matin passées), des talibés ont réitéré leur allégeance et d’autres ont marqué leur premier pacte d’allégeance à Serigne Saliou Thioune.

« C’est comme si l’on a jamais tenu un pareil 17 avril »

A l’occasion, Serigne Saliou Thioune a exprimé sa satisfaction par rapport à la journée de ce 17 avril 2023 qui, selon lui, a été une réussite totale. « Nous avons une grande joie pour la réussite de l’organisation et la mobilisation des disciples. C’est comme si l’on n’avait jamais tenu un pareil 17 avril. Mais tout cela démontre que le marabout n’a que les pieds de Serigne Touba », s’est réjoui le guide religieux.

A ce titre, le fils héritier de Cheikh Béthio a tenu à remercier et rendre un vibrant hommage à tous les Thiantacounes venus d’ici et d’ailleurs pour faire de cette fête une réussite.

A rappeler que Serigne Saliou Ndiagueul Thioune et ses disciples, comme chaque année, ont pris le taureau par les cornes pour donner un cachet particulier à l’édition de cette année. En effet, ils ont organisé plusieurs activités tout au long de la journée, à savoir : une grande exposition sur la vie et l’œuvre de Serigne Béthio Thioune, un grand récital du Saint coran (qui a été lu 57 fois) et une lecture du khassida. Ces programmes ont été suivis par la cérémonie officielle et un “Ndogou et berndé”offert gracieusement aux invités et disciples.