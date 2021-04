Rencontre entre feu Cheikh Béthio et Serigne Saliou Mbacké: Découvrez comment Sokhna Aïda a célébré le 17 avril

Le 17 avril, jour de la rencontre entre le guide spirituel des Thiantacones et Serigne Saliou Mbacké, 5eme Khalife de Serigne Touba, a été célébré, comme à l’accoutumé, dimanche dernier. La journée a été aussi célébrée chez Sokhna Aïda Diallo, 3eme épouse de feu Cheikh Béthio Thioune, dans la ferveur. De la nourriture communément appelée « berndé » a été distribuée dans plusieurs hôpitaux et prisons en plus de la lecture du Coran et des Khassaïdes.

« Cette date a été célébrée par la lecture du saint-Coran et de Khassaïdes. Le Coran a été récité 20.079 fois par les daaras « Sokhna Aïda Saliou Wakeur Serigne Béthio » et des Khassaïdes comme ceux qu’on appelle “wakana haqqan”, “sindidi”, “hisnoul abrar”, “rabbi” entre autres ont été lus plusieurs fois », renseigne la cellule de communication de Sokhna Aïda Diallo dans un communiqué.

Le document informe que « l’édition 2021 a été organisée sous la supervision de Sokhna Bator et de Sokhna Aïda Diallo qui ont préparé beaucoup de mets. Ainsi ces repas ont été acheminés dans l’ensemble de la région de Mbour en plusieurs convois. Un premier convoi s’est rendu dans les daaras. Le second convoi s’est rendu au poste de santé de Médine à Mbour et à l’hôpital départemental ».

Même les prisons de Mbour, Camp Pénal et de Rebeuss ont bénéficié du geste de Sokhna Aïda qui démontre sa volonté de faire bénéficier à tout le monde des grâces de Serigne Saliou, sans aucune distinction, rapporte la même source.