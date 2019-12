La sécurité autour des institutions comme le palais de la République, reflète le niveau de démocratie au Sénégal, contrairement à d’autres pays où certaines institutions de la République sont isolées, déclare le colonel à la retraite Sankoun Faty.

«Dans beaucoup de pays, à 500 mètres du palais, personne ne passe. C’est des zones, comme on dit, sanctuarisées. Mais ici, nous sommes dans une démocratie ; il y a des touristes qui viennent et qui prennent des photos avec la garde présidentielle. Donc ça, c’est l’image de notre pays et elle doit être maintenue. Dans tous les cas, il faut éviter que nos institutions soient menacées, car nous avons tous les moyens de sécurité», a-t-il soutenu sur iRadio.

Selon le colonel à la retraite, nul n’est censé ignorer la loi. Pour lui, les corps militaires sont soumis à des sanctions administratives, en cas de faille dans la sécurité des institutions. «Nous, on n’a pas le droit à l’erreur, même si l’erreur est humaine».

Le palais de la République et d’autres institutions ne sont pas des lieux ordinaires où on peut se balader d’une manière ou d’une autre, conclut-il.