Conditions d’accès au crédit : Amadou Hott promet un allégement aux Pme et Tpe

Nombreux sont les petites et moyennes entreprises (Pme) et les très petites entreprises (Tpe) qui ne remplissent pas les conditions établies par les autorités pour accéder au crédit du gouvernement sénégalais. Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott vient de dissiper leurs craintes. Sur le plateau spécial de Seneweb, le maître d’œuvre de la relance de l’économie (le ministre), promet un « allégement des conditions d’accès au crédit ».

Des probabilités d’allegement des critères d’éligibilité sont à l’étude. Quoiqu’il en soit, il est exigé aux entreprises quelles qu’elles soient de démontrer que leur chiffre d’affaires 2020 a connu une baisse de plus d’un tiers par rapport aux autres années. C’est-à-dire d’apporter « les preuves qu’on est impacté ».

D’après le ministre, les entreprises impactées devront soumissionner directement au niveau de la plateforme en ligne mise en place par son département : covid19.economie.gouv.sn