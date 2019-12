Suite à la manifestation des activistes Guy Marius Sagna et Cie, le commissaire à la retraite, Cheikhouna Keïta, pense que la protection du palais présidentielle doit être plus rigoureuse et fondamentale.

Pour lui, des symboles de la République que sont les ministères et les édifices publics notamment doivent être surveillés. «Un lieu qui est gardé de près avec des sentinelles devant, doit être protégé de manière rigoureuse. L’espace de devant doit être neutralisé pour que personne ne puisse se comporter de la sorte, quel que soit le besoin qu’il a de s’exprimer. Cela devait être fait depuis que les gens menaçaient de s’approcher du palais pour se tuer ou s’immoler. On devait y penser. Donc, aujourd’hui, il faut que l’on trouve des réponses plus techniques, en tenant compte de l’urgence qu’il y a de protéger le palais», a-t-il soutenu sur iRadio.

Tout comme le colonel Sankoung Faty, Cheikhouna Keïta pense que nos institutions et édifices publics doivent être bien sécurisés. «Les biens publics comme les ministères et autres doivent être sécurisés de la même manière. Ce n’est pas possible qu’on confonde le droit de quelqu’un à faire ce qu’il veut et le devoir que l’Etat de juger de ce qu’il doit sécuriser, parce que ça rentre dans sa mission régalienne de devoir mettre en place des dispositifs qui sécurisent des lieux tout à fait particuliers pour que les gens puissent être en sécurité« .