Affaire du supposé Tee-shirt LGBTI : l'Imam Kanté se dit surpris de la citation directe de Wally Seck...

Pour laver son honneur, le fils de Thione Ballago Seck a servi une citation directe à l’imam Kanté qui l’accuse d’être à la solde de la communauté LGBTI et d’être « un levier des lobbies de l’argent et de la déviance ».

Une citation qui surprend l’imam de la mosquée de Point E. « Je viens de recevoir la citation directe pour diffamation. J’en suis étonné parce que je n’ai jamais accusé Wally Seck d’être un homosexuel et il y a des gens qui ont dit des choses beaucoup plus graves que ce que j’ai dit et il n’a pas porté plainte contre eux », s’est-il étonné sur les colonnes du journal Enquête.