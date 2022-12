Centrafrique: les locaux de l’Union européenne ravagés par un incendie

Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi les locaux de la délégation de l’Union européenne (UE) en Centrafrique, sans faire de blessés, a annoncé lundi l’ambassadeur de l’UE en République centrafricaine.

Vers 10h, la majorité des bâtiments de la délégation de l’UE, située dans le centre-ville de Bangui, la capitale, étaient calcinés et une forte odeur de brûlé était perceptible alors que de la fumée blanche s’échappait encore de certains bâtiments, a constaté un journaliste de l’AFP. L’incendie s’est déclaré “vers 00h00”, selon des gardiens interrogés par l’AFP sur place.

“Les bâtiments de la délégation de l’UE à Bangui ont été ravagés par un incendie cette nuit. Personne n’a été blessé”, a écrit sur le réseau social Twitter, Douglas Darius Carpenter, ambassadeur de l’Union européenne en République centrafricaine.

La toiture était particulièrement endommagée, des objets calcinés, notamment des ordinateurs jonchaient le sol et des barreaux en fer sur la façade avaient fondu sous l’effet de la chaleur, a également constaté un journaliste de l’AFP. “Nous travaillons avec les autorités centrafricaines pour faire rapidement toute la lumière sur les causes de l’incident”, a déclaré sur Twitter Nabila Massrali, porte-parole de la diplomatie européenne. En début d’après-midi, les causes de l’incendie n’étaient pas précisées par les autorités. “La majorité des pertes est matérielle mais l’Union européenne va poursuivre normalement ses projets en République centrafricaine. L’incendie n’a pas eu d’impacts sur le personnel qui continuera de travailler à distance en attendant de trouver un nouveau local”, a indiqué à l’AFP un cadre de l’UE en Centrafrique qui a souhaité garder l’anonymat.