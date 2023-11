Ce que Nitdoff a dit aux enquêteurs

Face aux enquêteurs de la Section de Recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, Mor Talla Guèye alias Nitdoff a connu son premier retour de parquet. Seneweb vous livre les réponses du rappeur face aux enquêteurs.

Faisant l’objet d’un retour de parquet, Nitdoff risque de retourner en prison. Déféré pour outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, outrage au chef de l’État, diffamation et incitation à l’insurrection, le rappeur s’est expliqué sur la publication d’une de ses vidéos sur sa page Facebook. C’était le dimanche 12 novembre 2023. Mor Talla Guèye qui se dit artiste engagé, précise faire ce genre de vidéos depuis quinze ans, pour parler des sujets d’actualités intéressant le pays. Durant cette vidéo, objet de ses bisbilles avec la Justice, il dit avoir exprimé son ressenti et sa vision.

Invité à s’expliquer sur cette affirmation faisant état de nervis, en compagnie des forces de défense et de sécurité, torturant les jeunes, Nitdoff a répondu avoir un grand respect envers les forces de défense et de sécurité par rapport à la tenue qu’ils portent et au rôle qu’ils jouent. Il précise n’avoir pas dit que les nervis accompagnaient des forces de l’ordre mais s’offusquait, du fait que ces forces de l’ordre ne les ont pas arrêtés alors qu’ils étaient dans la rue à bord de «Pick up», armés de bâtons.

Nitdof se dit victime de torture et avoir recueilli des témoignages de victimes en prison

Toujours dans leur tentative de faire apporter à Nitdoff les preuves de ses allégations, les enquêteurs lui ont demandé s’il a été témoin de jeunes torturés par des nervis et s’il peut donner des noms ?

Le rappeur affirme avoir été personnellement attaqué par des nervis. Quant aux jeunes torturés, il dit n’avoir eu que des témoignages reçus de ces derniers lors de son séjour carcéral. Le reste, c’est à travers, selon lui, «le constat de tous les sénégalais par rapport à leurs attaques».

Quid des politiciens qu’il accuse d’avoir financé ces nervis pour attaquer les jeunes ? Nitdoff évoque encore les «témoignages entendus, vus et partagés sur les réseaux sociaux» avec « des gens disant avoir été payés.» Par ailleurs, il dit n’avoir pas vu un politicien payer personnellement un nervi. «Vous parlez de ce politicien qui est derrière tout ça dans votre vidéo, vous faites allusion à qui ?», questionnent les enquêteurs. Réponse de Nitdoff : «Je fais allusion aux politiciens dans leur ensemble.

Firhaouna équivaut au système, selon Nitdoff

Sommé de s’expliquer sur le nom «Firhaouna», le rappeur dit «faire allusion au système». Sans détour, il dit avoir fait appel aux jeunes à la mobilisation pour la journée du 17 novembre 2023 jour où la cour suprême qui devait statuer sur le litige entre Ousmane Sonko et l’État du Sénégal.

Une mobilisation qui, note-t-il, devait consister à des « conférences de presse, des Lives, des partages, de la solidarité dans les réseaux sociaux » pour dire «à la cour suprême de laisser Ousmane Sonko participer à la prochaine élection présidentielle de 2024 car il en a le droit». Et de préciser n’avoir jamais appelé les gens à sortir dans la rue. Pour ce qui est des voleurs de milliards dont il a parlé, Nitdoff dit faire référence à « toutes ces personnes épinglées et tous ces dossiers de détournement comme le dossier du Covid par exemple.»