CAN U23 : La Guinée rejoint le Maroc en demi-finales

Le groupe A de la CAN U23 a connu son épilogue. Après la qualification du Maroc, la Guinée a à son tour validé son ticket pour les demi-finales. Lors de la “finale” du groupe, le Sily National a réussi à arracher un précieux point face au Ghana(1-1). Pourtant, c’est le Ghana qui a ouvert le score par Emmanuel Yeboah à la 33e minute.

En seconde période, la Guinée a réussi à égaliser grâce à Ibrahima Fofana à la 62e minute. Avec ce match nul, la Guinée termine à la deuxième place derrière le Maroc, qui a quant à lui réalisé un sans-faute en battant le Congo-Brazzaville (1-0). C’est Younes Taha qui a marqué le but de la victoire à la 7e minute. Le Maroc et la Guinée sont donc qualifiés pour les demi-finales et connaîtront leurs adversaires à l’issue de la troisième journée du groupe B, dimanche.