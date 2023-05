CAN U17: Augustin Senghor offre 500000 francs CFA aux Lionceaux à l’issue des qualifications et promet plus

Le patron du football sénégalais a ainsi envoyé un message de félicitations aux Lionceaux. “Vous avez fait un match plein avec une efficacité devant les buts. C’est de ça qu’on a besoin. Je vous félicite et vous encourage tout en vous disant qu’il reste encore du travail, il ne faut pas qu’on dorme sur nos lauriers et faut qu’on garde la tête froide. L’objectif était de sortir de notre groupe et de se qualifier, on l’a fait et surtout essayer d’aller en coupe du monde. Votre génération mérite d’aller à la coupe du monde pour mieux grandir’’, lance-t-il.

Et pour motiver davantage Amara Diouf et ses partenaires, Augustin Senghor leur a offert 500.000 F CFA de plus sur les primes de qualification et promet de faire plus en cas de victoire lors de leur prochain match.

“J’aime bien quand je vois que l’équipe se bat bien, et le fait de se qualifier après deux matchs, ça mérite un bonus. Si vous gagnez contre la Somalie je vais encore augmenter la prime. Donc il faut garder cette dynamique de victoire. Ce n’est pas l’argent qui est important, tout le monde vous a vu chanter l’hymne nationale, il n’y a pas de prix pour ça. Donc on ne lâche rien les gars’’, conseille-t-il.