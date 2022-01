Le onze du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé va légèrement être remanié ce mardi après-midi contre le Cap-Vert, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec l’absence de Cheikhou Kouyaté qui sera absent pour cumul de carton jaune, le jeune Pape Alassane Guèye est fortement pressenti comme un valable titulaire au milieu de terrain. Il devrait en être de même pour le poste de numéro 9 des Lions, qui sera à priori confié à Famara Diédhiou…

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements en perspective, pour ce qui est du derby contre le Cap-Vert. Aliou Cissé devrait reconduire la même défense qui a été alignée contre le Malawi, lors de la dernière sortie des Lions en phase de poules. Édouard Mendy qui n’a pas été totalement rassurant pour son retour comme portier titulaire, sera assurément aligné avec en renfort Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo devant la cage. Les habituels défenseurs latéraux Bouna Sarr et Saliou Ciss sont également à prévoir dans ce onze de départ.

En patron de l’entre jeu, le très expérimenté Idrissa Gana Guèye sera associé à ses jeunes coéquipiers, Nampalys Mendy en sentinelle fixe et probablement Pape Guèye en qualité de milieu relayeur gauche. Une première titularisation du pensionnaire de l’Olympique de Marseille très attendu dans cette CAN. L’autre nom qui est également évoqué est celui de la pépite Thiessoise Pape Matar Sarr qui, dans un schéma plus offensif pourrait être aligné comme meneur de jeu, dans un 4-3-3, où il serait à la pointe du trio de milieu de terrain.

Très attendus dans le tournoi, Sadio Mané et Famara Diédhiou sont aussi des forces vives sur lesquelles le Sénégal peut compter pour aller à l’assaut des Cap-verdiens. Pour ce match à élimination directe, la petite incertitude réside sur le poste d’attaquant ailier droit où Boulaye Dia est en ballotage favorable devant Bamba Dieng et Habib Diallo qui a déjà été utilisé à ce poste par le sélectionneur national durant cette CAN.