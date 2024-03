CAN 2022 – Élimination des Lions, Amdy Faye tire sur Aliou Cissé : « ll est le seul responsable »

L’ancien international sénégalais, Amdy Moustapha Faye, qui a depuis embrassé une carrière dans les affaires, reste un observateur attentif du football sénégalais. Son amertume après l’élimination prématurée des Lions en huitièmes de finale de la CAN 2023 contre la Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 tab) est palpable.

Dans un entretien avec Afrikfoot, l’ancien milieu de terrain de la génération 2002 exprime son désappointement et pointe du doigt le sélectionneur actuel, Aliou Cissé, comme l’unique responsable de cet échec. « Je ne vais pas mâcher mes mots, Aliou Cissé est l’unique responsable de cette déconvenue des Lions à la CAN « , déclare Amdy Moustapha Faye. Il critique la tactique adoptée par Cissé, soulignant que le changement du système en 4-3-3 n’a pas été cohérent face aux Éléphants, avec une défense à cinq composée de trois défenseurs centraux. Pour lui, cette stratégie démontre une certaine appréhension face à une équipe en difficulté, et il attribue la défaite et l’élimination à Cissé.

« Je n’ai pas compris cette tactique de mon ami Aliou Cissé. J’avais l’impression qu’il avait peur d’une équipe qui avait la tête sous l’eau. Cette défaite, cette élimination, c’est pour lui. Je ne vais pas pointer du doigt les joueurs ou les dirigeants après cette déception. C’est la faute d’Aliou Cissé, n’ayons pas peur des mots «, insiste l’ancien joueur de l’AJ Auxerre.