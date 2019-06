CAN 2019 : Egypte : Accusé d’harcèlement par plusieurs femmes, le joueur égyptien Amr Warda exclu de la CAN

Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique de Nations de 2019 va continuer la compétition avec 22 joueurs au lieu de 23. Un des leurs a été exclu du groupe, pour un comportement immoral. Il s’agit du pensionnaire d’Atromitos FC (Grèce), Amr Warda, accusé de harcèlement sur les réseaux sociaux par plusieurs femmes, dont la célèbre mannequin égyptienne, Merhan Keller.

Et pour parer au plus pressé et éviter que cette affaire impacte le groupe, l’instance dirigeante du football égyptien a opté pour cette décision radicale, rapporte orangefootballclub.com.

A rappeler que le joueur de 25 ans (23 sélections) était entré en jeu à la 70e minute vendredi dernier, lors du match d’ouverture face au Zimbabwe (1-0). Ce mercredi soir, l’Egypte sera opposé à la RD Congo pour son deuxième match, au Stade International du Caire.