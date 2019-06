CAN 2019 : A la découverte des adversaires du Sénégal au premier tour !

Les lions de la Terenga sont les ultras favoris pour la CAN 2019. Les lions ont une ossature qui feraient rougir n’importe quelle équipe nationale au monde. En fait, il y a des stars comme Sadio Mané, Koulibaly, Sarr, Baldé, etc. Le peuple sénégalais peut donc rêver d’un premier sacre continental. Toutefois, avant de décrocher le graal, les poulains d’Aliou Cissé devront affronter les trois équipes de leur poule. Les supporteurs des Lions de la Téranga, n’hésiteront pas à miser en ligne lors de cette compétition.



Quelles sont les équipes qui composent la poule du Sénégal ?



Le Sénégal est logé dans la poule C, dans un groupe assez homogène dans

lequel se dégagé un vraiment concurrent, les fennecs d’Algérie. Ainsi, dans ce troisième groupe de la CAN 2019, on a aux côtés de ces deux équipes le Kenya et la Tanzanie.

La Tanzanie, ce sont les premiers adversaires qui croiseront les crampons avec les poulains d’Aliou Cissé. L’équipe des étoiles du Kilimandjaro est sûrement la moins cotée de la poule. Ceci peut se comprendre aisément car la sélection n’est qu’à sa deuxième participation en phase finale de la CAN. Elle a connu son baptême de feu dans la plus grande messe du football africain en 1980. Autant dire que cette équipe-là n’a jamais connu la CAN. Ce sont donc des joueurs qui découvriront une compétition d’une grande envergure contre des prétendants au titre final.

De plus, l’équipe n’a pas vraiment de grandes stars sur laquelle elle peut compter. Le seul élément de l’encadrement tanzanien qui attire la lumière est le coach de cette sélection, le nigérian Emmanuel Amunike. C’est donc une équipe qui mise plutôt tout sur le collectif. Ce pays de l’Afrique de l’Est est quand même à craindre. Car c’est le genre de nations qui va jouer forcément les troubles fêtes. En fait, ces derniers n’ont rien à perdre. De plus, ils ont réussi à obtenir leur ticket pour la CAN en se sortant d’un groupe de qualifications avec deux favoris le Cap-Vert et l’Ouganda. Le Lesotho a aussi fait les frais de cette dynamique équipe tanzanienne.

L’Algérie c’est sûrement l’adversaire qui disputera les premiers rôles dans la poule C avec le Sénégal. En effet, même si cette équipe n’est pas aussi flamboyante que celle qui est allé aux huitièmes de finales au Brésil en 2014, elle a toujours des atouts. Ainsi, les fennecs d’Algérie peuvent compter sur des valeurs sûres comme Islam Slimani, Yacine Brahimi, Feghouli ou la star de Manchester City, Ryad Mahrez. L’ossature algérienne est toujours la même avec beaucoup de binationaux et des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Le Sénégal aura fort à faire, car on sait que c’est une équipe très technique qui aime jouer sur les petits espaces. Or les stades égyptiens sont d’une bonne qualité pour permettre ce jeu. De plus, la proximité entre l’Algérie et l’Egypte, pays hôte de la CAN 2019, fait que les fennecs seront comme à domicile. Par ailleurs, il faut dire que cette équipe qui est dite moribonde s’est rapidement qualifié pour la CAN en Egypte. En fait, à une journée de la fin des éliminatoires, les coéquipiers de Mahrez avaient déjà leurs tickets en poche. Ceci s’explique aisément, car les fennecs ont seulement perdu un match à Cotonou face aux écureuils du Bénin. Il convient de préciser que les Algériens sont habitués à la CAN. La belle preuve est qu’ils en sont à leur 17 ème participation, avec une victoire à la clé en 1990. Les sénégalais sont donc prévenus.



Le Kenya: Le dernier adversaire du Sénégal est une équipe assez moyenne. En fait, cette dernière a seulement à son actif 5 participations à la CAN. Cependant, c’est une équipe « féroce » qui ne lâche rien. Les joueurs ont un mental fort et se donnent à 100 % dans les duels. Les kenyans ont dans leur rang une star. Victor Wanyama le milieu de terrain qui évolue du côté de Tottenham a grandement contribué à la sixième participation de son pays à la CAN. Cependant, l’équipe ne se repose pas uniquement sur une individualité. Le jeu est plutôt collectif et rugueux pour leurs adversaires. Cette nation peut surprendre le Sénégal, et même l’Afrique toute entière en allant loin dans cette compétition.