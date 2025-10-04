FMI fait attendre le Sénégal: Guy Marius Sagna déverse sa colère et charge l’Institution

Le Fonds monétaire international (Fmi) fait attendre le Sénégal. Hier vendredi, son Conseil d’administration devait se pencher sur le cas de fausse déclaration et sur la requête des autorités sénégalaises qui souhaitent un nouveau programme. Mais, l’Institution a différé sa décision. Au Sénégal, certains s’impatientent.

Guy Marius Sagna, très amer, a chargé l’institution de Bretton Woods. «Ou le FMI s’amende ou il confirme son statut de machin de l’impérialisme. Les patriotes du Sénégal gagnent ou gagnent», a publié l’activiste et député de la majorité sur ses plateformes numériques.