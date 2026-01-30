Burkina Faso: l’ex-Premier ministre Albert Ouedraogo arrêté à son domicile

Les arrestations se poursuivent à grand renfort d’opération commando au Burkina Faso. Dernier épisode en date : celle d’Albert Ouedraogo, ancien Premier ministre, qui a reçu une visite musclée à son domicile la semaine dernière.

Simultanément aux arrestations de militaires et particulièrement dans les corps de gendarmerie, les interpellations et placements au secret se multiplient chez les civils. En particulier dans l’entourage du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L’une de ces arrestations concerne l’ex-Premier ministre de Damiba Albert Ouedraogo.

Pas vraiment un profil de militaire, même s’il a fait une partie de ses études au Prytanée de Kadiogo mais plutôt un technocrate qui, en 2022, a conduit le gouvernement du MPSR1.

Vendredi dernier, des hommes armés et cagoulés ont déboulé à son domicile et l’ont embarqué sans ménagement pour une destination inconnue devant sa famille médusée et apeurée.

Ce n’est pas le seul civil ainsi arrêté depuis que Paul-Henri Damiba a été extradé car soupçonné de complot contre son prédécesseur Traoré. La plupart des membres de son cabinet sont dans le collimateur de la junte au pouvoir. Certains édiles, dont un ex-élu CDP, le parti de Blaise Compaoré, ont également disparu depuis plus d’une semaine.