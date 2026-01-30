JOJ Dakar 2026 : lancement officiel des compétitions de sport scolaire à Ziguinchor

Les autorités éducatives de Ziguinchor, accompagnées des responsables de la Jeunesse et des Sports, ont officiellement lancé les activités liées au sport scolaire dans la région. Ce lancement s’inscrit en droite ligne des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026). À cette occasion, les autorités ont insisté sur la nécessité d’une pratique effective du sport dans toutes les écoles et tous les établissements.

L’inspecteur d’académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, voit en ces joutes un moment privilégié d’échange. Le thème retenu, « Le sport scolaire comme vivier pour les Jeux Olympiques Dakar 2026 », souligne l’importance de l’institution scolaire dans cet événement planétaire. « L’école ne doit pas être en reste dans ce grand rendez-vous sportif. Nous devons y envoyer nos élèves, mais aussi informer et sensibiliser sur la portée de cet événement pour qu’ils puissent lui accorder toute l’importance nécessaire », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Ibrahima Diba, a rappelé que le sport scolaire est le véritable « grenier » du sport sénégalais. Il a notamment souligné que bon nombre de grands sportifs de référence ont fait leurs classes au sein de l’Union des Associations Sportives Scolaires et Universitaires (UASSU).

Revenant sur la pertinence du thème, Ibrahima Diba a insisté sur le caractère historique de l’événement, que l’Afrique accueillera pour la première fois. « Il est crucial de préparer notre jeunesse à cet événement majeur. Nous espérons que les jeunes seront suffisamment informés pour relever, aux côtés des organisateurs, les défis de la participation et de l’organisation. L’État du Sénégal compte sur la mobilisation de tous », a-t-il lancé.

En conclusion, Papa Gorgui Ndiaye a lancé un appel vibrant pour la redynamisation du sport au sein de toute l’académie. « Démarrer est une bonne chose, mais la finalité est la pratique effective dans chaque établissement. Je souhaite que l’on puisse ressentir une véritable animation sportive partout, avec des compétitions de qualité permettant de faire éclore les talents de demain », a martelé l’inspecteur d’académie.