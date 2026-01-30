La Cour des comptes a entamé, hier, jeudi 29 janvier 2026, un exercice décisif pour son avenir institutionnel. Elle a réuni l’ensemble de ses parties prenantes -magistrats, représentants de l’État, de la société civile et des partenaires techniques – autour de l’atelier de validation de son Plan stratégique de développement (Psdcc) pour la période 2026-2030.

Cette feuille de route, élaborée après un diagnostic exigeant, vise à transformer l’institution en un pilier incontournable de la bonne gouvernance financière. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les attentes des citoyens et des partenaires internationaux en matière de redevabilité et d’efficacité de l’action publique n’ont jamais été aussi fortes. Ce plan s’articule autour de plusieurs axes prioritaires.

Tout d’abord, il entend améliorer la qualité et la célérité des travaux de contrôle, qu’ils soient juridictionnels ou non. Ensuite, il prévoit de moderniser le cadre organisationnel, notamment par une transformation digitale des procédures, un impératif pour répondre à la complexité croissante de la gestion des fonds publics.

Enfin, il ambitionne de renforcer la communication, tant en interne qu’envers le public, et de consolider les relations avec l’Assemblée nationale, la presse et la société civile. Ces orientations répondent à un double impératif : s’adapter aux mutations administratives et répondre à l’exigence croissante de redevabilité, dans un souci permanent de consolidation de la démocratie sénégalaise. Le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a souligné le caractère inclusif du processus d’élaboration.

« Ce plan stratégique est le fruit d’un processus inclusif qui a mobilisé aussi bien toutes les catégories de personnel de la Cour des comptes que les parties prenantes », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur les exigences fondamentales qui devront guider l’institution : indépendance, impartialité, expertise et professionnalisme.

Cette démarche vise à garantir l’appropriation du plan par l’ensemble des acteurs, condition essentielle à sa réussite. M. Dia a également mis en exergue le soutien constant de la Première présidence ainsi que l’engagement remarquable des membres du comité dont le travail assidu a permis de produire des livrables de qualité dans des délais raisonnables. Toutefois, la concrétisation de cette ambition stratégique repose sur un levier crucial : son financement. Si le document présenté inclut un plan de financement détaillé, son montant global n’a pas été rendu public lors de cet atelier.

La réussite de la transformation espérée (digitalisation, renforcement des capacités, publication accrue des rapports) dépendra directement de l’engagement des autorités à doter la Cour de moyens nécessaires. La balle est désormais dans le camp de l’exécutif et des partenaires financiers pour transformer ces ambitions en réalisations tangibles. L’enjeu financier est central et déterminera la capacité de l’institution à jouer pleinement son rôle constitutionnel de gardienne de la bonne utilisation des ressources publiques et de contributrice à la confiance citoyenne.