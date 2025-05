Barthélémy Dias trace sa propre voie et snobe le Dialogue national

Alors que le président Diomaye Faye convie les forces vives de la nation à un Dialogue national prévu le 28 mai, Barthélémy Dias, lui, prend une direction opposée. Sauf revirement de dernière minute, l’ancien maire de Dakar ne participera pas à cette rencontre. À la même date, il prévoit de faire une « importante déclaration » devant la presse, signe d’une volonté d’émancipation politique affirmée, dans un contexte post-rupture avec Taxawu Sénégal de Khalifa Sall.

En pleine reconfiguration de sa trajectoire, Barthélémy Dias renoue avec ses racines spirituelles. Ce mercredi 21 mai, il a rendu visite à plusieurs guides religieux, dont Serigne Maodo Sy Malick, Serigne Madani Tall et Cheikh Serigne Mamadou Lamine Laye, khalife général des layènes.

« J’ai sollicité leurs prières pour notre cher Sénégal et partagé notre volonté ferme de nous engager dans le développement du pays et dans la consolidation d’une paix durable », a-t-il déclaré sur Facebook, propos relayés par Les Échos. Et d’ajouter : « Nous voulons inscrire notre chemin politique dans la lumière des enseignements de nos guides religieux, garants de sagesse, de stabilité et de cohésion. »