Dialogue national: Barthélémy Dias a pris sa décision

Sauf revirement, Barthélémy Dias ne prendra pas part au Dialogue national initié par le Président Diomaye Faye, le 28 mai. À la même date, il a prévu de faire «une importante déclaration» devant la presse. D’ici là, le maire de Dakar déchu trace les premières lignes des nouvelles pages de sa carrière politique, après son divorce avec Taxawu Sénégal de Khalifa Sall.

Sur Facebook, Dias, repris par Les Échos, informe qu’il a rencontré quelques chefs religieux, ce mercredi 21 mai. «J’ai eu le plaisir de rendre visite à mon père, Serigne Maodo Sy Malick, à Serigne Madani Tall puis à Cheikh Serigne Mamadou Lamine Laye, khalife général des layènes», a-t-il précisé.

L’ancien édile de la capitale de poursuivre : «J’ai sollicité leurs prières pour notre cher Sénégal et partagé notre volonté ferme de nous engager dans le développement du pays et dans la consolidation d’une paix durable, socle de notre vivre-ensemble. Nous voulons inscrire notre chemin politique dans la lumière des enseignements de nos guides religieux, garants de sagesse, de stabilité et de cohésion.»