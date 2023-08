Barricade des sièges de PRP et PUR : Que veut le Président Macky Sall ? s’interroge Diéthé FALL

Le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall a dénoncé les barricades de son parti et celui du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) par les forces de défense et de sécurité. Il se demande ce que veut le président Macky Sall qui les empêchent de tenir leur conférence de presse depuis lundi, après le placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko.

« Notre démocratie est en train de souffrir très dangereusement. On est arrivé à un niveau où un parti politique n’a pas le droit de tenir une conférence de presse dans son siège. C’est exactement dangereux. Hier vous avez remarqué que lorsqu’on voulait tenir une conférence de presse au siège du PRP, on a été empêché. Aujourd’hui on voulait tenir une conférence de presse au siège du PUR, on nous a encore empêchés. Que veut le Président Macky Sall », s’est demandé le candidat déclaré à la présidentielle de 2024.

Déthié Fall et les autres leaders de Yewwi, Aida Mbodj, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Malick Gackou et Maimouna Bousso…, après avoir été empêchés d’entrer au siège du PUR, ont dû faire face à la presse dans une rue à Sacré-Cœur.

M. Fall estime que tout citoyen sénégalais et du monde sait que ce qui est arrivé à Ousmane Sonko est « injuste ». « Parce qu’il a l’ambition de diriger le pays. Il a un projet politique avec son parti. Nous, membres de la coalition Yewwi Askan Wi, nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Nous voulons dire aux Sénégalais quelle est notre position et ce que nous en pensons. On ne doit pas nous empêcher de faire cela. Dissoudre un parti, notre génération n’a jamais connu cela (…) ».

Selon lui, la dissolution du Pastef est injuste. Après une concertation, Yewwi Askan Wi promet de dire aux Sénégalais quelle démarche à suivre. « Vouloir éliminer un candidat, dissoudre son parti et empêcher ses camarades de coalition de s’exprimer, de s’adresser au peuple et tenir une conférence de presse, c’est inadmissible », a dit le leader du PRP.