Justice : 4 personnes déférées pour trafic de certificats de mariage

Le commissariat des Parcelles assainies a déféré les sieurs G. D. Gomis, A. Mendy, M. Cissé et L. Diallo pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques. Les mis en cause ont été alpagués pour avoir été mêlés dans une histoire de faux certificats de mariage.

Conduits au commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, ils ont tous reconnu les faits. Selon L’AS, les quatre (4) quidams ont été finalement déférés au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques.