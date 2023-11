Balla Gaye 2-Eumeu Sène : Bécaye Mbaye lâche «un scoop»

Bécaye Mbaye est formel : il n’y aura pas un troisième Eumeu Sène-Balla Gaye 2. Du moins, ce combat ne se tiendra pas, comme prévu, sous les auspices de Gaston productions. «Je vais donner un scoop, a lancé le chroniqueur de lutte ce dimanche, en marge de Tapha Tine-Eumeu Sène, dans des propos repris par Record. Le combat Balla Gaye 2-Eumeu Sène ne peut plus avoir lieu. D’après mes informations, Gaston Mbengue a même ‘libéré’ Eumeu Sène.»

Bécaye Mbaye d’embrayer : «Eumeu peut prendre Sa Thiès, un joli combat. Et Balla Gaye 2 pourra avoir Tapha Tine. (…) Tapha peut affronter le vainqueur entre Modou Lô et Boy Niang 2, Reug Reug et Bombardier, Lac 2 et Siteu. Mais le vrai combat reste Balla Gaye 2-Tapha Tine.»