Balade dans le monde des suggar daddy et de Mamy sucrées…..

La question qu’il faut d’emblée se poser est : qu’est-ce qui poussent de plus en plus de jeunes filles à épouser le statut de “sugar-baby” pour servir d’objet sexuel à des hommes assez fortunés ? Est-ce par manque de bonne éducation ? Défaut d’entretien parental dans le cadre familial ? Ou l’appât du gain facile et tentant pour les biens matériels qui les pousseraient à s’aventurer sur ce terrain glissant ? À ces questions viennent s’ajouter en contrepoint celles-ci : par la même occasion, pourquoi certains hommes grisonnants, la soixantaine passés, se laissent séduire et se font appeler “sugar daddy” en tombant dans les bras de jeunes filles nubiles tant convoitées ?

Dans ce jeu dangereux auquel s’adonne une infime partie de la jeunesse féminine, seuls les hommes fortunés y laissent des plumes, car ils ont le béguin pour la taille fine et séduisante qui les incite à garder le monopole sur leurs “sugar-baby”, en les entretenant et en ayant des types de relations sexuelles avec elles, qu’ils aiment abreuver de cadeaux en les gâtant sur tous les plans (esthétique, développement personnel avec portable, formation payée, tenue vestimentaire et bijoux etc.…). En échange, celles-ci assouvissent leurs fantasmes les plus fous et les affabulent affectueusement du sobriquet de “sugar daddy“.

Le sociologue Aly Tounkara fait constater que «beaucoup de vieux ne pensent qu’à avoir des rapports intimes avec les filles d’un tel âge, car cela procurerait un intérêt particulier chez eux en termes de plaisirs et de libido. Mais les raisons sont encore plus sensationnelles et émotionnelles. Car la tentation qu’exercent ces jeunes filles sur le masculin n’est pas à négliger la plupart du temps, vu qu’elles en retirent des avoirs

financiers conséquents, et ne cessent d’être elles-mêmes tentées par les biens matériels. La majorité de ces filles sont généralement des filles qui mènent un train de vie extravagant sans se soucier de tomber en travers des codes admis et orthodoxes du

point de vue culturel ou religieux. Il n’y a pas d’explication rationnelle à ce phénomène. Si les jeunes filles sont à blâmer, autant les parents le sont aussi. Car ils ont une certaine responsabilité et un devoir envers leurs enfants. On est même intenté de croire que si certains parents ne profiteraient pas aussi des revenus dispensés à leurs filles par ses “sugar daddies”.

Le sociologue d’alerter : «Bien que sachant leurs enfants sans travail, sans salaire, sans autre source revenu additionnel, ils voient bien pourtant comment elles s’offrent des portables de luxe, des habits de grande marque, des locomotrices…». Il en conclut que «tout dépendra de quel genre de parents nous avons en face».

Selon notre sociologue, «certains parents, à la simple vue du train de vie que mènent leur filles détiennent déjà un témoignage éloquent qui les tient pour informés. Une jeune fille qui se balade dans une voiture luxueuse, ou qui mène un train de vie très décent, y trouve naturellement tellement bien son compte qu’elle n’exerce aucune autre activité rémunérée. Dans certains cas, nous pouvons amender les parents qui ne sont pas au courant des agissements de leurs filles. Cet argument est soutenable, puisque les filles de ces parents-là exercent cette pratique dans la plus grande discrétion et loin des yeux et de leur territoire où elles sont connues. Dans ce cas de figure, on peut amender les parents qui n’ont aucun contrôle sur elles. Mais celles qui ont le plus duré dans cette pratique, leurs familles peuvent aussi en être informés en partie», ajoute-t-il.

Des parents complices avec leurs enfants

Suivons ensemble la vie mouvementée de cette jeune fille de 26 ans devenue “sugar

baby” d’un homme influent. De son “sugar daddy” hyper possessif, elle en dit ceci :

«J’aimerais vous faire part de ma vie tumultueuse avec mon “sugar daddy”, tout

en omettant certaines choses que j’ai eu à faire avec lui et qui ne sont pas très

catholiques. Je suis une belle femme à la peau ébène, et sans me vanter, je dirai que

la nature m’a gâtée, avec des rondeurs grâce auxquelles je ne passe pas inaperçue.

Je bosse dans une entreprise où j’ai fait la rencontre d’un homme, bien plus âgé que

moi (57 ans ; il y occupe une place importante. Il est super beau, sportif et très conservé. Il ne fait pas son âge, grâce à son côté sportif. Un “sugar daddy” comme on les appelle. J’ai passé l’entretien et me voici devenue l’assistante de l’homme en question. À force de bosser ensemble, une attraction est née entre nous et on a fini par entretenir une relation», a témoigné la jeune dame.

Mais, selon elle, celui-ci commence à devenir de plus en plus exigeant et est prêt à tout pour qu’elle lui reste acquise partenaire à jamais placée sous son joug. Poursuivant, elle ajoute : «Comme je m’y attendais, il est marié et père de famille, mais cela ne me dérange point, vu que je n’aspire pas au mariage avec lui. J’ai toujours fantasmé sur des hommes mûrs, pour la simple raison que je ne suis pas autant épanouie avec les jeunes, sexuellement. Au lit, entre nous, c’est juste Waouh !! Il me suffit juste de penser à lui pour que tous mes sens s’éveillent. Lui aussi ne se montre pas indifférent à nos moments torrides et mes formes généreuses. Et pour pouvoir profiter l’un de l’autre comme on le désire, il m’a pris un appartement où nous vivons d’intenses moments à réaliser nos fantasmes les plus fous dans chaque coins et recoins de cet appart, seul témoin de nos ébats», a-t-elle dit.

Il me suffit juste de penser à mon “OLD” pour que tous mes sens s’éveillent

Le seul problème est qu’il devient de plus en plus exigeant, le temps que nous passons

ensemble (1heure ou 2) dans mon appart après la descente, ne lui suffit plus et il m’a

une fois confiée être accro à mon corps. Et pour bien profiter, il m’a fait comprendre

qu’il voudra bien passer les nuits avec moi, mais le seul hic est que sur ce point, je ne

suis pas d’accord avec lui. Certes, je suis sa maîtresse, mais je ne voudrais pas que

sa femme se doute de quelque chose, étant moi-même une femme. Ça ne me déplairait

pas de passer des nuits avec lui, mais je ne dois pas être égoïste ; en plus de partager

son mari, je ne vais pas priver une femme de son mari durant toute une nuit.

Si j’accepte qu’il passe une seule nuit loin de sa femme, il risque d’en faire une habitude, parce qu’il ne cesse de me dire l’effet que j’exerce sur lui, et que mes rondeurs le rendent fou. Ce qui semble vrai, puisque chaque fois, pendant nos ébats, il ne fait que dire des choses insensées que je préfère taire. Chose bizarre, il en pleure souvent. Je m’étais dit que c’est juste un moment de pur bonheur dû au plaisir et que c’est l’adrénaline qui le met dans cet état. Comme je l’ai dit, il devient exigeant et possessif. Et pour m’avoir à portée de

main, afin de passer plus de temps ensemble, il a tout fait pour que, désormais, je sois transférée dans son bureau au lieu d’être à l’accueil. Et une fois installé dans ce bureau, on se livre à tous nos vices des plus salaces. Maintenant, il ne veut plus se passer de moi, et compte aller chez mes parents pour me doter. Seulement, c’est non, je ne me vois pas dans un foyer polygame. Loin même de vouloir son argent, c’est juste nos intenses moments de folies qui me retiennent encore auprès de lui. En plus de cela, j’adore cette emprise et aussi l’effet que j’ai sur lui. Je l’apprécie beaucoup mais, non, je ne l’aime pas. Je sais qu’en devenant sa femme cette passion enflammée, mêlée au goût de l’interdit, s’éteindra. Je voudrais lui faire comprendre qu’il est mieux que nous gardions cette

relation telle qu’elle est. C’est-à-dire, continuer à consommer le fruit défendu comme nous avions pris l’habitude de le faire», nous confie la jeune dame A.T. en conclusion.

Sugar dating ou protitution déguisée? Un réseau de Sugar baby crée pour la rencontre des papas-gateaux

Parfois les “sugar baby” ont un petit réseau entre eux, qui leur permet de rencontrer les papas gâteaux. Le sugar dating est présent dans certains pays mais c’est grâce aux sites internet que les rencontres se font. Pour un premier temps le client choisit une fille qui lui convient, les administrateurs contactent cette dernière pour lui donner le lieu de rendez-vous et les attentes de son Sugar Daddy. Les filles sont choisies en fonction de critères de profil que les clients demandent à l’administrateur ; d’où le “sugar dating”. Ces sites sont un autre visage de la prostitution.

Si les filles sont indexées, les parents sont à blâmer de livrer leurs filles à la débrouille dans un monde rempli de pervers… Ne pouvant travailler

étant encore élève, étudiantes, elles ne pourront que choisir le chemin le plus rapide pour apaiser leurs appétits. C’est l’option la plus facile pour certaines filles qui veulent parvenir à se faire une place dans la société. La solution est donc de sortir avec des hommes qui peuvent leur offrir ce qu’elles souhaitent. Mener une vie de débauche au profit de quelques billets c’est une perte évidente. Selon Aminata, «c’est vraiment désolant de voir que les jeunes filles de moins de 20 ans sont plus tentées par les hommes qui ont l’âge de leur papa, et souvent elles vont au-delà avec des vieux qui ont l’âge de leur papy, c’est carrément fou”

La tribune