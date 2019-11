Bagarre dans une famille à Mbour : Dix personnes déférées

De retour du gamou de Tivaoune, A. Ndoye a trouvé sa cuisine incendiée.Elle peste et déclare que l’incendie était volontaire.

Ces propos ont déplu à F. Ndoye, qui l’attaque verbalement.La dispute vire rapidement au pugilat. Selon une source, une rivalité de longue date a toujours existé au sein de cette famille, qui vit dans le populeux quartier de

Tefess.

Nd. Kh. Ndoye, F. Ndoye, N. K. Ndoye, M. Pouye, N. Pouye, A. Cissé, A. Pouye, Th. Ndoye, D. N. Ndoye et A. Ndoye, ont été déférés et placés sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, diffamation et détention d’arme blanche.