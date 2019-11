Matam : Un maçon arrêté pour le meurtre de son épouse

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur le meurtre d’Aminata Ka, à Malika, un autre cas défraie la chronique à Matam. Un homme du nom d’A. K, est arrêté suite à la mort suspecte d’une de ses quatre épouses. Les faits remontent en fin octobre dernier.



D’après des informations obtenues par Seneweb, tout est parti d’une altercation entre lui et deux de ses épouses (la première et la seconde), chez lui au quartier Tantadji. La deuxième épouse, voulant sortir des griffes de son mari maçon, s’est blessée sur un fer.



Une blessure qui causa une infection. Acheminée au district sanitaire régional de la capitale du Fouta, elle cachait la «vérité», affirmant d’abord qu’elle était tombée d’une charrette, avant de dévoiler les vraies raisons de ses blessures. Mais elle finira par succomber, quelques jours plus tard.



Ce n’est qu’au moment où le sieur a voulu récupérer le corps sans vie de son épouse pour inhumation que la belle-famille a «exigé» une autopsie qui, une fois faite, attestera que la défunte a succombé suite à des «complications graves».

Maçon de son état, le polygame a finalement été cueilli par les éléments de la police et gardé à vue au commissariat de Matam. Après plusieurs retours de parquet, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. D’après une source proche du dossier, l’enquête est en train d’être menée par le juge d’instruction.