Revue presse-Sénégal : Entre tensions politiques, crises sociales et ambitions économiques

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce Mercredi 05 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour

Politique :

L’Info met en avant les déclarations de Khalifa Sall, qui charge Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Un positionnement qui confirme les tensions internes à l’opposition.

Lii Quotidien souligne le débat autour de la gouvernance du Conseil Constitutionnel et ses rapports avec le régime en place.

Le paysage politique reste dominé par l’incertitude, notamment avec les divergences au sein de l’opposition et les critiques envers les institutions.

Société :

Rewmi Quotidien revient sur le bilan définitif des émeutes de 2021 à 2024 : 65 morts, dont 51 tués par balles.

Enquête publie des portraits des disparus, un sujet sensible qui questionne les responsabilités et la gestion des crises sociales.

Ces révélations renforcent la nécessité d’un débat sur la gestion des troubles sociaux et le rôle des forces de l’ordre. Une approche plus transparente et inclusive de la gouvernance semble essentielle pour éviter de nouvelles tensions.

Économie :

Le Soleil met en avant la culture du blé au nord du Sénégal, une initiative qui pourrait réduire la dépendance alimentaire.

L’AS parle cependant d’une “grande désillusion” dans les Niayes, région clé pour l’agriculture maraîchère.

Les contrastes entre les promesses de développement agricole et les réalités du terrain révèlent les défis structurels du secteur. L’amélioration des infrastructures et l’accès aux financements restent des priorités.

Faits divers et sécurité :

L’Observateur (L’Obs) annonce une enquête exclusive sur une grosse affaire de détournements financiers, mettant en cause des figures influentes.

La lutte contre la corruption reste un enjeu central pour les autorités. Une plus grande transparence dans la gestion publique pourrait renforcer la confiance des citoyens.

Sport :

Record met en avant le duel entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions.

Point Actu Sport célèbre la victoire du Real Madrid face à l’Atlético.

Les performances européennes des clubs attirent l’attention des amateurs de football sénégalais, notamment avec la présence de joueurs africains influents dans ces compétitions.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.