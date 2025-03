Justice: Amadou Mbaye, dit Eumeu, acquitté des accusations de viol

Amadou Mbaye, plus connu sous le nom d’Eumeu, a été acquitté ce mardi 4 mars par la chambre criminelle. Le jeune homme de 22 ans a été blanchi des accusations de viol sur ses deux cousines mineures, après avoir passé deux ans en détention.

Pour rappel, il avait été arrêté le 3 novembre 2023, une affaire qui avait suscité une vive polémique et une large mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Tout au long de la procédure, ses proches et ses soutiens ont dénoncé une détention qu’ils jugeaient injustifiée, clamant son innocence. Sa mère, de son côté, a évoqué un possible complot, accusant la mère des plaignantes d’avoir monté cette affaire dans le but de faciliter le départ de ses filles pour la France.

Avec cette décision de justice, Amadou Mbaye retrouve enfin la liberté après une longue bataille judiciaire.