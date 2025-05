8 milliards, zéro preuve ? Les avocats de Samuel Sarr demandent le non-lieu total

Inculpé pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs CFA dans le cadre de sa gestion à la tête de West African Energy (WAE), Samuel Sarr, placé sous mandat de dépôt depuis le 28 novembre 2024, conteste vigoureusement les charges retenues contre lui. Par le biais de ses avocats, une requête aux fins de non-lieu total a été déposée devant le juge d’instruction du deuxième cabinet, en charge du dossier.

Selon les Echos, la défense s’appuie principalement sur le rapport de l’expert-comptable Maître Alioune Touré, désigné par le juge lui-même, qui blanchit totalement l’ancien directeur général de WAE. Le rapport conclut à l’absence de préjudice financier pour la société et estime que les irrégularités constatées sont mineures, ne justifiant aucune charge significative.

Par ailleurs, les avocats soulignent qu’aucun élément de l’instruction – ni témoignage, ni preuve matérielle – ne confirme un usage personnel des fonds ou une intention malveillante, condition pourtant nécessaire pour caractériser l’infraction d’abus de biens sociaux selon l’article 891 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales.

Les partenaires financiers et actionnaires entendus n’ont pas non plus accusé Samuel Sarr, à l’exception de Moustapha Ndiaye. La défense rappelle enfin que leur client est à l’origine d’un montage financier de 283 milliards de francs CFA ayant permis la construction d’une centrale électrique de 366 mégawatts, aujourd’hui en fonctionnement.

Pour toutes ces raisons, Samuel Sarr et ses conseils estiment que la procédure judiciaire engagée contre lui est infondée et demandent son abandon pur et simple.